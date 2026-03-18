Drama im Skigebiet: 61-Jährige stirbt nach Absturz einer Gondel

Engelberg (Schweiz) - Schock im Skigebiet Titlis: Am Mittwochvormittag löste sich plötzlich eine Gondel und stürzte den Hang hinunter - ein Video zeigt, wie sie sich mehrfach überschlug und unkontrolliert in die Tiefe raste. Eine 61-Jährige kam ums Leben.

Eine Gondel der Gondelbahn Titlis Xpress Trübsee-Stand stürzte plötzlich unkontrolliert in die Tiefe. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Nach Polizeiangaben wurden die Einsatzkräfte kurz nach 11 Uhr wegen des Absturzes alarmiert.

Augenzeugen berichteten laut "20 Minuten" von chaotischen Szenen: Mehrere Personen eilten unmittelbar zur Unglücksstelle. Ob sich Menschen in der Gondel befanden, sei zunächst unklar gewesen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur hatte die Polizei im Kanton Nidwalden den Unfall bestätigt, ohne dabei Einzelheiten zu nennen. Weil das Gebiet unübersichtlich sei, musste man sich zunächst einen Überblick verschaffen.

Einem Polizeisprecher zufolge stürzte die Gondel kurz nach der Mittelstation Trübsee ab.

Rettungskräfte hatten Schwierigkeiten, sich der Unfallstelle zu nähern, weil diese sich auf einer Höhe von etwa 2000 Metern befand. Aus diesem Grund war auch ein Hubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht im Einsatz.

Später klärte sich auf: In der Gondel hielt sich nach Angaben der Kantonspolizei Nidwalden eine 61-jährige Frau aus der Region auf, die zu Tode kam.