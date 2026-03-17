Unglück nahe Stuttgart: Baum erschlägt Tesla-Fahrer (†55)

Waiblingen - Ein tragisches Unglück hat sich am späten Dienstagvormittag in Waiblingen (Region Stuttgart) ereignet. Ein 55-jähriger Autofahrer kam ums Leben.

Ein Baum stürzte direkt auf das Dach des Tesla. © SDMG / Pusch

Etwa um 11.15 Uhr war der 55-Jährige in seinem Tesla auf der Klinglestalstraße von Kleinhegnach kommend in Richtung Neustadt unterwegs.

Ein Baum, der auf einem Grünstreifen direkt neben der Fahrbahn stand, kippte plötzlich um und traf das Fahrzeug mit voller Wucht.

In der Folge wurde das Dach des Tesla eingedrückt und der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt.

Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte und der Feuerwehr konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

An dem Elektroauto entstand Totalschaden, den die Beamten auf rund 60.000 Euro schätzen.