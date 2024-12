Drama in beliebtem Ferienort: 12 Leichen in Restaurant gefunden

Gudauri - In einem Wintersportort in Georgien sind die Leichen von zwölf Restaurant-Mitarbeitern gefunden worden.

In diesem Restaurant wurden 12 Leichen gefunden. © Screenshot/X/@theinformant_x

Das Innenministerium der Südkaukasusrepublik geht von einem Unfall aus. Die Polizei ermittele. Verletzungen oder Spuren von Gewalt wurden demnach bei den Toten in dem Ort Gudauri nicht festgestellt.

In den Personalräumen sei aber ein Generator in der Nähe der Schlafzimmer in Betrieb gewesen - wahrscheinlich nachdem die Stromversorgung unterbrochen worden war. Bei der Nutzung von Generatoren in geschlossenen Räumen kommt es immer wieder zu Kohlenmonoxidvergiftungen.

Elf der Toten seien Inder, teilte die indische Botschaft in der georgischen Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) in einem Post auf der Plattform X mit.

Einer ist nach Behördenangaben Georgier.