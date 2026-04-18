Drama in Einfahrt: Vater überfährt eigene Tochter (†6)

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Polen hat ein Mann seine sechsjährige Tochter mit dem Auto überfahren.

Von Christoph Thanei

Warschau - In Polen hat ein Mann seine sechsjährige Tochter mit dem Auto überfahren.

In einem Vorort der polnischen Hauptstadt Warschau kam es zu einem tragischen Vorfall. (Symbolfoto)
In einem Vorort der polnischen Hauptstadt Warschau kam es zu einem tragischen Vorfall. (Symbolfoto)  © Doris Heimann/dpa

Das Kind wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wo es allerdings an seinen schweren Verletzungen starb, wie ein Polizeisprecher dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenportal TVP.info sagte.

Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück am Freitagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Opacz Kolonia, einem Vorort von Warschau.

Nach bisher vorliegenden Informationen war das Mädchen seinem Vater entgegengelaufen, als der 71-Jährige mit seinem Auto in die Hauseinfahrt einbog.

Ein letzter Instinkt: Mutter rettet Tochter und verliert ihr Leben
Unglück Ein letzter Instinkt: Mutter rettet Tochter und verliert ihr Leben

Dabei stürzte das Kind jedoch und wurde demnach am Boden liegend vom Vater übersehen.

Polizeitechniker und Ermittler seien unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft dabei, Zeugen zu befragen und den genauen Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren, hieß es von der Polizei. Weitere Details könnten daher vorerst nicht bekannt gegeben werden.

Titelfoto: Doris Heimann/dpa

Mehr zum Thema Unglück: