Drama in Einfahrt: Vater überfährt eigene Tochter (†6)

Warschau - In Polen hat ein Mann seine sechsjährige Tochter mit dem Auto überfahren.

In einem Vorort der polnischen Hauptstadt Warschau kam es zu einem tragischen Vorfall. (Symbolfoto) © Doris Heimann/dpa

Das Kind wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wo es allerdings an seinen schweren Verletzungen starb, wie ein Polizeisprecher dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenportal TVP.info sagte.

Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück am Freitagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Opacz Kolonia, einem Vorort von Warschau.

Nach bisher vorliegenden Informationen war das Mädchen seinem Vater entgegengelaufen, als der 71-Jährige mit seinem Auto in die Hauseinfahrt einbog.

Dabei stürzte das Kind jedoch und wurde demnach am Boden liegend vom Vater übersehen.