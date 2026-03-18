Drama in Skigebiet: Gondel stürzt ab und überschlägt sich mehrfach
Engelberg (Schweiz) - Schock im Skigebiet Titlis: Am Mittwochvormittag löste sich eine Gondel plötzlich und stürzte den Hang hinunter - ein Video zeigt, wie sie sich mehrfach überschlug und unkontrolliert in die Tiefe raste.
Nach ersten Informationen von "20 Minuten" sei die Gondel kurz nach 11 Uhr abgestürzt.
Augenzeugen berichteten demnach von chaotischen Szenen: Mehrere Personen eilten unmittelbar zur Unglücksstelle. Ob sich Menschen in der Gondel befanden, sei zunächst unklar gewesen.
Kurz darauf sei klar geworden, wie dramatisch die Lage sei: Rettungskräfte hätten mindestens eine Person reanimieren müssen.
Laut der Deutschen Presse-Agentur bestätigte die Polizei im Kanton Nidwalden einen Unfall, ohne dabei Einzelheiten zu nennen. Weil das Gebiet unübersichtlich sei, müsse man sich zunächst einen Überblick verschaffen.
Als mögliche Ursache gelten extreme Wetterbedingungen. Laut "20 Minuten" hätten zum Zeitpunkt des Unglücks starke Windböen von bis zu 84 Kilometer pro Stunde geherrscht. Die betroffene Bahn sei wegen des Winds bereits teilweise eingestellt worden.
Titelfoto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa