Drama in Skigebiet: Gondel stürzt ab und überschlägt sich mehrfach

Engelberg (Schweiz) - Schock im Skigebiet Titlis: Am Mittwochvormittag löste sich eine Gondel plötzlich und stürzte den Hang hinunter - ein Video zeigt, wie sie sich mehrfach überschlug und unkontrolliert in die Tiefe raste.

Eine Gondel des Engelberg-Titlis Express stürzte plötzlich unkontrolliert in die Tiefe. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Nach ersten Informationen von "20 Minuten" sei die Gondel kurz nach 11 Uhr abgestürzt.

Augenzeugen berichteten demnach von chaotischen Szenen: Mehrere Personen eilten unmittelbar zur Unglücksstelle. Ob sich Menschen in der Gondel befanden, sei zunächst unklar gewesen.

Kurz darauf sei klar geworden, wie dramatisch die Lage sei: Rettungskräfte hätten mindestens eine Person reanimieren müssen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur bestätigte die Polizei im Kanton Nidwalden einen Unfall, ohne dabei Einzelheiten zu nennen. Weil das Gebiet unübersichtlich sei, müsse man sich zunächst einen Überblick verschaffen.