Tragischer Unfall im Urlaub: Frau stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Costa Rica - Es sollte ein toller Freundesurlaub in Costa Rica werden, doch für eine 29-Jährige endete der Trip im Krankenhaus.

Kiara Diaz (29) war mit ihren Freunden zum verlassenen Hotel El Miro gewandert. © Gofundme/Screenshot/Help Kiara Get Home to Begin Her Recovery

Wie New York Post berichtet, ereignete sich das Unglück am letzten Tag ihres Aufenthalts in Costa Rica.

Die 29-jährige Kiara Diaz stürzte am Freitag bei einem Ausflug zum verlassenen Hotel El Miro rund vier Meter in die Tiefe.

Dabei landete sie auf dem Rücken und brach sich sowohl die Schulter als auch Teile der Wirbelsäule und spürt seitdem ihre Beine nicht mehr.

Ihre Freundinnen, zwei Krankenschwestern, leisteten sofort Erste Hilfe und versuchten, ihre Wirbelsäule zu stabilisieren, während sie den Notruf verständigten.