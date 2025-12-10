Tragischer Unfall im Urlaub: Frau stürzt mehrere Meter in die Tiefe
Costa Rica - Es sollte ein toller Freundesurlaub in Costa Rica werden, doch für eine 29-Jährige endete der Trip im Krankenhaus.
Wie New York Post berichtet, ereignete sich das Unglück am letzten Tag ihres Aufenthalts in Costa Rica.
Die 29-jährige Kiara Diaz stürzte am Freitag bei einem Ausflug zum verlassenen Hotel El Miro rund vier Meter in die Tiefe.
Dabei landete sie auf dem Rücken und brach sich sowohl die Schulter als auch Teile der Wirbelsäule und spürt seitdem ihre Beine nicht mehr.
Ihre Freundinnen, zwei Krankenschwestern, leisteten sofort Erste Hilfe und versuchten, ihre Wirbelsäule zu stabilisieren, während sie den Notruf verständigten.
Kiara Diaz hatte keine Krankenversicherung
Die Familie von Diaz versuchte daraufhin verzweifelt, einen Rücktransport in die USA zu organisieren, doch die schweren Verletzungen machen einen Flug unmöglich.
"Wir sind wie gelähmt in einem fremden Land", sagte ihr Bruder Gindember Diaz gegenüber NBC. "Sie hat einen Bruch des elften Brustwirbels, Schmerzen am zwölften Brustwirbel und das Gefühl in ihren Beinen verloren."
Er berichtete weiter: "Sie hatte Schmerzen und Angst. Sie wollte nur zurück in die Vereinigten Staaten. [...] Seit ihrer Ankunft am Freitag wartet sie auf dem Flur auf die Operation zur Stabilisierung ihrer Wirbelsäule."
Die Familie bemüht sich, einen Ambulanzflug nach Boston zu koordinieren, damit Diaz in den USA operiert werden kann. Bis dahin müssen sie die Kosten in Costa Rica selbst tragen, da Kiara weder eine Reise- noch eine Krankenversicherung hatte.
Titelfoto: Gofundme/Screenshot/Help Kiara Get Home to Begin Her Recovery