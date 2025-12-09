Feuer bricht im fünften Stock aus: 22 Tote bei Brandkatastrophe in Büroturm

Jakarta (Indonesien) - Verheerend. In einem siebenstöckigen Geschäftshaus in der indonesischen Metropole Jakarta ist am Dienstag ein großes Feuer ausgebrochen. 22 Menschen kamen ums Leben.

Das "Terra Drone"-Gebäude in Jakarta wurde zum Schauplatz einer schrecklichen Tragödie. © Photo by SYNATRIA RESPATI / AFP

Um 12.40 Uhr (Ortszeit) brach das Inferno aus. Im Hauptquartier eines bekannten Anbieters für Drohnen-Dienstleistungen hatte es plötzlich gebrannt. Giftiger Rauch breitete sich rasend schnell aus. Wer konnte, versuchte das siebenstöckige Geschäftshaus über das enge Treppenhaus zu verlassen. Doch nicht alle schafften es lebend raus.

22 Menschen kamen um, berichtet die Nachrichtenagentur Antara. Das Feuer sei demnach im fünften Stock ausgebrochen. Ein Übergreifen auf andere Stockwerke konnte verhindert werden.

Dramatische Bilder zeigen, wie aus dem siebenstöckigen Gebäude dichter Rauch dringt. Verzweifelte Menschen versuchen sich derweil auf das Dach zu retten.

Die örtliche Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, konnte den Brand innerhalb weniger Minuten löschen. Doch das war zu spät für die Menschen, die im fünften Stock des Büroturms eingeschlossen waren.