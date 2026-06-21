Drei Jungen beim Baden im Meer tödlich verunglückt

Tarragona (Spanien) - Im Nordosten Spaniens sind drei Jungen beim Baden nahe der Stadt Tarragona ums Leben gekommen.

Trotz starker Wellen sprangen die Kinder von den Felsen ins Meer. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Wie der regionale Rettungsdienst am Sonntag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Freitag am Strand von Arrabassada. Sechs Jungen waren dort von Felsen ins Meer gesprungen, obwohl wegen starker Wellen eine gelbe Warnflagge gehisst war.

Drei der Jungen schafften es aus eigener Kraft zurück ans Ufer, während die anderen drei von Rettungskräften aus dem Meer geborgen werden mussten.

Ein zwölfjähriger Junge starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort, zwei 13-jährige Jungen starben später im Krankenhaus, wie der Rettungsdienst mitteilte.

Der Regionalpräsident von Katalonien, Salvador Illa, zeigte sich erschüttert über die Todesfälle und erklärte im Onlinedienst X, "es gibt keine Worte in einem Moment so großer Trauer".