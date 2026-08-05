Dreijähriges Mädchen stirbt nach Vorfall mit Spielküche: Eltern sind erschüttert
Boynton Beach (USA) - Sie wollte mit ihrem Lieblingsspielzeug spielen, doch dies endete für die dreijährige Briella mit dem Tod. Das Mädchen aus Florida starb, nachdem es bewusstlos mit dem Kopf in einer Spielküche eingeklemmt aufgefunden worden war.
Der Vorfall ereignete sich laut Fox News am 23. Juli in der Wohnsiedlung "Meadows of Boynton Beach". Gegen 11 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert, nachdem ein Notruf eingegangen war, dass ein Kind nicht mehr atme.
Eingetroffene Polizeibeamte und Rettungssanitäter begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Danach wurde Briella von der Feuerwehr in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort befand sie sich vier Tage lang in kritischem Zustand, bevor sie ihren Verletzungen erlag.
Nach Angaben der Ermittler befanden sich Briella und ihr Bruder zum Zeitpunkt des Unfalls im Haus einer Tagesmutter. Diese hatte das Gebäude verlassen und die Aufsicht ihrem Ehemann übertragen.
Während die Kinder im Erdgeschoss spielten, hielt sich der Mann im Obergeschoss auf, sah jedoch nach eigenen Angaben regelmäßig nach ihnen und brachte ihnen Snacks und Getränke.
Bei einem dieser Kontrollgänge entdeckte er Briella mit dem Kopf in einer Spielküche eingeklemmt. Er befreite das Mädchen umgehend und leitete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte lebensrettende Maßnahmen ein. Für Briella kam jedoch jegliche Hilfe zu spät.
Tragischer Unfall in Florida: Familie trauert um ihre Tochter
Die Polizei hat bislang keine strafrechtlichen Anklagen erhoben. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks dauern an.
Nach Briellas Tod richtete die Familie eine GoFundMe-Seite ein. Darin wird das Mädchen als "strahlendes Licht im Leben so vieler Menschen" beschrieben. Briella habe mit ihrer wundervollen Seele und ihrem Lächeln jeden Raum erhellt.
Bislang wurden bereits mehr als 75.000 US-Dollar (etwa 65.000 Euro) gespendet. Das Geld soll die Kosten für die Beerdigung und die Gedenkfeier decken.
Titelfoto: GoFundMe/Thomas Holmes