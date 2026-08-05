Dreijähriges Mädchen stirbt nach Vorfall mit Spielküche: Eltern sind erschüttert

Boynton Beach (USA) - Sie wollte mit ihrem Lieblingsspielzeug spielen, doch dies endete für die dreijährige Briella mit dem Tod. Das Mädchen aus Florida starb, nachdem es bewusstlos mit dem Kopf in einer Spielküche eingeklemmt aufgefunden worden war.

Eine Familie aus Florida trauert um ihre dreijährige Tochter. © GoFundMe/Thomas Holmes

Der Vorfall ereignete sich laut Fox News am 23. Juli in der Wohnsiedlung "Meadows of Boynton Beach". Gegen 11 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert, nachdem ein Notruf eingegangen war, dass ein Kind nicht mehr atme.

Eingetroffene Polizeibeamte und Rettungssanitäter begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Danach wurde Briella von der Feuerwehr in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort befand sie sich vier Tage lang in kritischem Zustand, bevor sie ihren Verletzungen erlag.

Nach Angaben der Ermittler befanden sich Briella und ihr Bruder zum Zeitpunkt des Unfalls im Haus einer Tagesmutter. Diese hatte das Gebäude verlassen und die Aufsicht ihrem Ehemann übertragen.

Während die Kinder im Erdgeschoss spielten, hielt sich der Mann im Obergeschoss auf, sah jedoch nach eigenen Angaben regelmäßig nach ihnen und brachte ihnen Snacks und Getränke.

Bei einem dieser Kontrollgänge entdeckte er Briella mit dem Kopf in einer Spielküche eingeklemmt. Er befreite das Mädchen umgehend und leitete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte lebensrettende Maßnahmen ein. Für Briella kam jedoch jegliche Hilfe zu spät.