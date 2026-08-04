Tragödie an beliebtem Badestrand: Deutscher (85) stirbt bei Familienurlaub im Wasser

Børsmose (Dänemark) - An der dänischen Westküste hat eine Familie ein schreckliches Schicksal ereilt. Beim gemeinsamen Baden in der Nordsee ist ein 85-jähriger Deutscher plötzlich verstorben.

Die Polizei schloss einen Mord aus. (Symbolbild) © Steffen Trumpf/dpa

Am gestrigen Montag brach die Familie zum Baden an den Strand von Børsmose, in der Nähe von Oksbøl auf, heißt es in einem Artikel von "presse-fotos.dk". Doch dieser Trip nahm schnell eine dramatische Wendung, nachdem ein Senior plötzlich im Wasser das Bewusstsein verloren hatte.

Sofort griffen die Anwesenden ein und zogen den Mann aus dem Wasser, um Erste Hilfe zu leisten. Gegen 13.52 Uhr klingelte das Telefon bei den Rettungskräften, welche sich sofort auf den Weg machten. Doch als sie am beliebten Urlauberstrand ankamen, war es bereits zu spät.

Die Polizei war ebenfalls vor Ort, um die Todesumstände zu untersuchen. Schnell kamen sie zu der Erkenntnis, dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.