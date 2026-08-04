Tragödie an beliebtem Badestrand: Deutscher (85) stirbt bei Familienurlaub im Wasser
Børsmose (Dänemark) - An der dänischen Westküste hat eine Familie ein schreckliches Schicksal ereilt. Beim gemeinsamen Baden in der Nordsee ist ein 85-jähriger Deutscher plötzlich verstorben.
Am gestrigen Montag brach die Familie zum Baden an den Strand von Børsmose, in der Nähe von Oksbøl auf, heißt es in einem Artikel von "presse-fotos.dk". Doch dieser Trip nahm schnell eine dramatische Wendung, nachdem ein Senior plötzlich im Wasser das Bewusstsein verloren hatte.
Sofort griffen die Anwesenden ein und zogen den Mann aus dem Wasser, um Erste Hilfe zu leisten. Gegen 13.52 Uhr klingelte das Telefon bei den Rettungskräften, welche sich sofort auf den Weg machten. Doch als sie am beliebten Urlauberstrand ankamen, war es bereits zu spät.
Die Polizei war ebenfalls vor Ort, um die Todesumstände zu untersuchen. Schnell kamen sie zu der Erkenntnis, dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.
Immer wieder kommt es an der dänischen Küste und den dänischen Gewässern zu Badeunfällen. Allein in dem Zeitraum zwischen 2001 und 2022 starben insgesamt 1302 Menschen durch Ertrinken in Dänemark.
Die genaue Todesursache und Herkunft des 85-Jährigen wurde von der Polizei bisher noch nicht übermittelt.
Titelfoto: Steffen Trumpf/dpa