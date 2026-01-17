Er hat sie noch mehrere Meter mitgeschleift: Kinderstar stirbt bei Unfall mit Fahrerflucht

Brooklyn (New York) - Die Schauspielerin Kianna Underwood (✝33), die als Kind durch mehrere Nickelodeon-Produktionen bekannt wurde, ist bei einem schweren Verkehrsunfall in New York ums Leben gekommen.

Kianna Underwood (✝33, r.) war Mitte der 2000er-Jahre als Kinderdarstellerin aktiv und trat unter anderem in "All That" und "Little Bill" auf. (Archivfoto) © Fotomontage/AMANDA EDWARDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Nach ersten Informationen, die TMZ aus Polizeikreisen vorliegen, ereignete sich der Unfall kurz vor 7 Uhr (Ortszeit) an der Kreuzung Pitkin Avenue und Mother Gaston Boulevard.



Die 33-Jährige habe gerade die Straße überqueren wollen, als sie von einem grauen Fahrzeug erfasst wurde. Der Fahrer des Autos flüchtete vom Unfallort und ließ die Nickelodeon-Bekanntheit zurück.

Wie TMZ erfuhr, wurde Underwood nach dem Zusammenstoß noch mehrere Meter weit unter dem Fahrzeug mitgeschleift. "Schließlich blieb sie regungslos auf der Fahrbahn liegen", erklärte das Portal.

Rettungskräfte wurden gegen 6.49 Uhr alarmiert - für den Kinderstar kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die zuständigen Sanitäter stellten noch am Unfallort ihren Tod fest.