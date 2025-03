Springreiterin (†19) stirbt bei Trainingsunfall

Boys Lieblingsstute Charlet Blue starb im Herbst 2024. © Screenshot/Instagram/@madlen_b.y

Gemeinsam mit ihrer Lieblingsstute Charlet Blue startete die 19-Jährige richtig durch. Ihr größter Erfolg mit Charlet Blue war der Sieg im Großen Preis der Verdener Jugend-Challenge 2021 in der Klasse S** mit Stechen. Der Tod des Pferds im Herbst 2024 setzte Boy sehr zu.

"Madlen war eine herausragende Reiterin, die mit ganz viel Gefühl anspruchsvolle Pferde gearbeitet und so weiterentwickelt hat, dass sie mit Ihnen großartige Erfolge erzielen konnte, und das alles schon in so jungen Jahren [...]", äußerte der ehemalige Landestrainer Springen, Jörg Münzner.

Die erfolgreiche Springreiterin wird am morgigen Samstag, um 13 Uhr, im Waldfriedhof Sophienhöhe in Springe (bei Hannover) beerdigt. "Der Schmerz, den wir spüren, kommt von dem Teil des Herzens, den Madlen mitnahm als sie gehen musste, damit sie unsere Liebe spürt", so die Familie in der Todesanzeige.