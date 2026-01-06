Sturz auf Felsbrocken: Hollywood-Star erleidet dramatische Hirnschäden

Los Angeles (USA) - Zu Beginn des neuen Jahres teilte die Schauspielerin Evangeline Lilly (46) eine besonders belastende Neuigkeit mit ihren Fans. Der "Lost"-Star soll durch einen Unfall eine Hirnschädigung erlitten haben.

Auf dem Instagram-Account "evangelinelillyofficial" teilt Evangeline Lilly (46) regelmäßig ganz private Einblicke. © Collage: Screenshots/Instagram/@evangelinelillyofficial

In einem emotionalen Instagram-Beitrag sprach die 46-Jährige offen über ihre gesundheitliche Situation – und über den langen Weg, der nun vor ihr liegt.

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Mai auf Hawaii, als Lilly nach eigenen Angaben ohnmächtig wurde und mit dem Gesicht auf einen Felsbrocken stürzte. Ihre Diagnose folgte nach umfangreichen und zahlreichen Untersuchungen, berichtete "100 Deep Questions".

Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma mit messbaren kognitiven Einschränkungen. Ärzte hätten ihr bestätigt, dass nahezu alle Bereiche ihres Gehirns aktuell nur eingeschränkt arbeiten würden, erklärte sie in einem weiteren Unfall-Video.

Für Lilly sei dies beruhigend und beunruhigend zugleich gewesen. Einerseits wisse sie nun, dass ihre geistigen Probleme nicht allein mit hormonellen Veränderungen zusammenhängen, andererseits sei ihr bewusst geworden, wie mühsam der Weg der Besserung werden könne.