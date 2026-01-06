Sturz auf Felsbrocken: Hollywood-Star erleidet dramatische Hirnschäden
Los Angeles (USA) - Zu Beginn des neuen Jahres teilte die Schauspielerin Evangeline Lilly (46) eine besonders belastende Neuigkeit mit ihren Fans. Der "Lost"-Star soll durch einen Unfall eine Hirnschädigung erlitten haben.
In einem emotionalen Instagram-Beitrag sprach die 46-Jährige offen über ihre gesundheitliche Situation – und über den langen Weg, der nun vor ihr liegt.
Der Vorfall ereignete sich vergangenen Mai auf Hawaii, als Lilly nach eigenen Angaben ohnmächtig wurde und mit dem Gesicht auf einen Felsbrocken stürzte. Ihre Diagnose folgte nach umfangreichen und zahlreichen Untersuchungen, berichtete "100 Deep Questions".
Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma mit messbaren kognitiven Einschränkungen. Ärzte hätten ihr bestätigt, dass nahezu alle Bereiche ihres Gehirns aktuell nur eingeschränkt arbeiten würden, erklärte sie in einem weiteren Unfall-Video.
Für Lilly sei dies beruhigend und beunruhigend zugleich gewesen. Einerseits wisse sie nun, dass ihre geistigen Probleme nicht allein mit hormonellen Veränderungen zusammenhängen, andererseits sei ihr bewusst geworden, wie mühsam der Weg der Besserung werden könne.
Schon seit ihrer Jugend leidet Evangeline Lilly unter Ohnmachtsanfällen: Die Ursache blieb bislang ungeklärt
Die Diagnose kam für den Serien-Liebling jedoch nicht völlig überraschend. Denn: Bereits seit ihrer Kindheit kämpfe sie gegen Ohnmacht- und Blackout-Episoden an. Für die 46-Jährige sei es nicht der erste Unfall gewesen - doch der Schlimmste.
Ihren rund 2,5 Millionen Instagram-Fans erzählte die Schauspielerin, dass Ärzte sie als Jugendliche auf Epilepsie untersucht und schließlich ohne weitere Tests Hypoglykämie (niedriger Blutzuckerspiegel) diagnostiziert hätten.
Später habe sich jedoch gezeigt, dass ihre Werte selbst nach langen Fastenzeiten oder Ohnmachtsanfällen nicht auffällig niedrig waren.
Nach der medizinischen Bestätigung ihrer kognitiven Einschränkungen zog Lilly bewusst die Reißleine. Sie entschleunigte ihren Alltag und beendete das Jahr 2025 ungewöhnlich ruhig.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/evangelinelillyofficial