Fallschirmspringer stirbt bei Kollision mit dem Flugzeug: Jetzt kommen schockierende Details ans Licht

Frétoy-le-Château (Frankreich) - Tödliches Kommunikationschaos in Tausenden Metern Höhe! Ein tragischer Unfall beim Fallschirmspringen in Nordfrankreich hat den 21-jährigen Martin Brachet das Leben gekostet. Wie " GB News " berichtet, enthüllt ein neuer Untersuchungsbericht jetzt ein unfassbares Missverständnis im Cockpit.

Noch bevor der Franzose seinen Sprung richtig beginnen konnte, wurde er vom Flugzeug getroffen. (Symbolfoto) © 123RF / lario76

Das Drama spielte sich bereits im Mai ab, doch erst jetzt bringt die Untersuchung das ganze Ausmaß des Fehlers ans Licht. An jenem Tag waren zwei Sprünge aus unterschiedlichen Höhen geplant.

Der Pilot brachte die Maschine in Position und schaltete das grüne Licht für den Absprung ein – ahnte jedoch nicht, dass nach dem ersten Springer noch eine zweite Person das Flugzeug verlassen wollte.

Genau so kam es aber: Nachdem der erste Springer draußen war, schaltete der Pilot das grüne Licht plangemäß aus, gab Vollgas und zog die Nase des Flugzeugs steil nach oben, um für den nächsten Durchgang an Höhe zu gewinnen.