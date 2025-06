Angreifer wirft Brandsatz in Menschenmenge: Polizei prüft Terrorverdacht

Alles in Kürze

Boulder (Colorado/USA) - Die Bundespolizei FBI ermittelt nach einer Attacke auf eine jüdische Demonstration mit acht Verletzten in einer Fußgängerzone im US-Bundesstaat Colorado wegen Terrorverdachts.

Laut Polizeiinformationen habe der mutmaßliche Täter Brandsatz in eine Menschenmenge geworfen, die Polizei ermittelt zum Tathergang. © ELI IMADALI AFP

Es sei klar, dass es sich bei dem Vorfall am Nachmittag (Ortszeit) in der Stadt Boulder um einen "gezielten Gewaltakt" handele, teilte ein FBI-Vertreter auf einer Pressekonferenz am späten Abend mit.

Zeugen zufolge habe ein männlicher Täter einen behelfsmäßigen Flammenwerfer bei dem Angriff benutzt, einen Brandsatz in die Menschenmenge geworfen und während der Attacke "Free Palestine" gerufen. Der 45-jährige Tatverdächtige wurde später vor Ort festgenommen. Inzwischen wurde der Ägypter angeklagt. Ihm werden nach Angaben der Haftanstalt im Boulder County unter anderem Körperverletzung und eine Attacke mit Brandsätzen zu Last gelegt.

Die örtliche Polizei erhielt Polizeichef Steve Redfearn zufolge in einem ersten Anruf zu dem Vorfall die Information, dass Menschen in Brand gesetzt worden seien. Die Verletzungen der Opfer, im Alter zwischen 67 und 88 Jahren, passten dazu, sagte er - auch wenn die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch keine gesicherten Erkenntnisse zum Tathergang hatte.

Den Polizeiangaben zufolge ist mindestens eines der Opfer sehr schwer verletzt und befindet sich womöglich in einem kritischen Zustand. Andere hätten leichte Verletzungen erlitten. Auch der mutmaßliche Täter wurde demnach leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In der Innenstadt sperrten Beamte nach dem Unglück zunächst ein großes Gebiet ab. Geschäfte wurden geschlossen, Anwohner und Passanten gebeten, die Gegend zu meiden. Da zum Tatzeitpunkt viele Menschen unterwegs waren, erhofft sich die Polizei Aufschluss durch Zeugenaussagen.