Fest endet in Unglück: Boden bei Hochzeitsfeier stürzt ein - 35 Verletzte

Pistoia (Italien) - Eine fröhliche Hochzeitsfeier wurde durch ein tragisches Unglück erschüttert. Im ehemaligen Kloster "Giaccherino" in der italienischen Stadt Pistoia (nordwestlich von Florenz, Toskana) stürzte am gestrigen Samstagabend der Boden im 1. Stock ein! 35 Menschen zogen sich Verletzungen zu.

Der Unglücksort vom Erdgeschoss aus: Etwa 60 Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einsturzes im Saal darüber. © Facebook/Eugenio Giani

Dies teilte Eugenio Giani (64), der Regierungspräsident der Region Toskana, bei Facebook mit. Italienische Tageszeitungen, unter anderem das florentinische Blatt La Nazione, berichteten über den Vorfall.

Unter den Opfern befanden sich mindestens fünf Personen mit schweren Verletzungen. Keine davon sei jedoch in Lebensgefahr. Alle verletzten Teilnehmer der Feierlichkeiten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Auch das Brautpaar, beide im Alter von 26 Jahren, kam in eine Klinik. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Nach Informationen, die La Nazione vorliegen, begann die Hochzeitsfeier um die Mittagszeit samt Brautpaar aus Florenz sowie 120 geladener Gäste. Knapp 60 davon befanden sich gegen 19.45 Uhr in einem kleineren Saal des Klosters in der 1. Etage, einige unter ihnen tanzten - dann öffnete sich plötzlich das Loch im Boden.