Feuer zerstört Sommer-Domizil: Spendenaktion soll Mutter und ihren fünf Kindern helfen

Leipzig - In der Nacht zu Freitag ging die Gartenlaube von Christine E. in Flammen auf. Die alleinerziehende Mutter und ihre fünf Kinder verloren damit den Ort, an dem sie ihren Sommer verbrachten. Eine gute Freundin der Familie hat nun eine Spendenkampagne gestartet, um das kleine Familien-Domizil im Leipziger Osten wiederaufzubauen.

Wieder einmal ein Laubenbrand in Leipzig. Mit dem Häuschen verloren diesmal die alleinerziehende Mama Christine E. und ihre fünf Kinder den Ort, an dem sie jedes Jahr ihren Sommer verbracht haben. Eine Spendenkampagne will nun beim Wiederaufbau helfen. © Anke Brod

Es war kurz vor Mitternacht am Donnerstag, als Leipzigs Feuerwehren an den Lehdenweg im Stadtteil Paunsdorf alarmiert worden sind. Im Kleingartenverein Freiland stand eine Laube in Brand.

Das Häuschen wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Auch umstehende Geräte wie ein Swimmingpool wurden in Mitleidenschaft gezogen. "Alles, was in der Laube gelagert war, die Spielsachen der Kinder, fiel den Flammen zum Opfer", erklärte Doris Wallner gegenüber TAG24.

Sie hat inzwischen eine Spendenkampagne gestartet, um das Gartenhaus wiederaufzubauen. Die Laube gehörte Christine E., Tochter einer guten Freundin von Doris Wallner.

Die alleinerziehende Mutter von fünf Kindern hatte den Garten vor etwa zwei Jahren gepachtet, um ihrer Familie in den Sommermonaten ein wenig Abwechslung bieten zu können.

"Christine und ihre Kinder leben in einer kleinen Wohnung. Den Sommer haben die Kinder immer im Garten verbracht, konnten dort in den Pool springen, Gemüse ernten und Äpfel vom Baum pflücken", erinnert sich Doris Wallner.