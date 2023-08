Flammeninferno im Urlaubs-Paradies: Mindestens 36 Tote, Touristen sollen Insel verlassen

Die Halle der historischen Waiola Church in Lahaina und die nahe gelegene Lahaina Hongwanji Mission stehen in Flammen. © Matthew Thayer/The Maui News via AP/dpa

Das berichteten der ABC-Tochtersender KITV4 und das Portal "Hawaii News Now" am späten Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf den Bürgermeister des Bezirks Maui, Richard Bissen.

Dichter Rauch hängt über dem Urlaubsparadies, ein Küstenstreifen von Maui steht in Flammen, Teile der gewöhnlich üppig-grünen Insel sind schwarz verkohlt. Es sind schockierende und seltene Bilder. Und es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. Mindestens 20 Personen hätten Verbrennungen erlitten.

Viele Gebäude seien "bis auf den Boden" abgebrannt. Das ganze Ausmaß der Schäden sei noch nicht absehbar.



Hawaiis Gouverneur Josh Green sprach von einer "schrecklichen Katastrophe". Von Reisen nach Maui wurde abgeraten. "Dies ist kein sicherer Ort", warnte die stellvertretende Gouverneurin Sylvia Luke.

Per Notfall-Erklärung wollten sie Touristen fernhalten. Der Bezirk Maui rief am Mittwoch Reisende auf, die Insel so schnell wie möglich zu verlassen.

Es gebe freie Sitze auf Flügen vom Flughafen Kahului im Osten der Insel. Reisende müssten aber zuvor die Fluggesellschaften anrufen und reservieren. In West Maui gebe es allerdings weiter keinen Strom und auch keine Mobilfunk- oder Festnetzverbindungen.