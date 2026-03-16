Freundin kocht für ehemalige Krebspatientin, danach verschlechtert sich deren Zustand drastisch

Arizona (USA) - Bereits zweimal überlebte Trinity Peterson-Mayes (24) aus dem US -Bundesstaat Arizona den Krebs. Doch nun erlitt die junge Frau eine aggressive Lebensmittelvergiftung, nachdem sie ein selbst gekochtes Gericht ihrer Freundin gegessen hatte.

Nur wenige Stunden nach dem Verzehr des Fisches ging es Trinity Peterson-Mayes (24) aus Arizona (USA) immer schlechter. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Loren Amatruda

Die 24-Jährige hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten bewiesen, dass sie eine echte Kämpfernatur ist. Bereits wenige Monate nach ihrer Geburt stellten die zuständigen Ärzte ein sogenanntes "Neuroblastom" bei der Frau fest, erklärte sie auf GoFundMe. Dieser bösartiger Tumor, welcher sich im Nervensystem ausbreitet, konnte jedoch erfolgreich entfernt werden.

Im Alter von elf Jahren erkrankte Trinity dann erneut: Dieses Mal an einem aggressiven Knochenkrebs. Doch auch diesen Rückfall überlebte die 24-Jährige. Im Februar dieses Jahres traf sich die junge Frau gemeinsam mit fünf Freundinnen. Dabei aß die Mädels-Gruppe einen "fermentierten Schwertfisch", erklärte Trinity gegenüber KPNX.

Doch bei der Zubereitung schien etwas schiefgelaufen zu ein. "Es hat furchtbar geschmeckt, ganz ehrlich", beichtete die 24-Jährige. Im Laufe des Tages folgten die ersten Symptome – doch diese zeigten sich nicht etwa durch starke Bauchschmerzen.

"Innerhalb von 24 Stunden war ich nicht mehr in der Lage, Wasser in größeren Mengen zu trinken", fuhr sie fort. Bald darauf konnte Trinity gar keine Flüssigkeiten mehr zu sich nehmen.