Freundin kocht für ehemalige Krebspatientin, danach verschlechtert sich deren Zustand drastisch
Arizona (USA) - Bereits zweimal überlebte Trinity Peterson-Mayes (24) aus dem US-Bundesstaat Arizona den Krebs. Doch nun erlitt die junge Frau eine aggressive Lebensmittelvergiftung, nachdem sie ein selbst gekochtes Gericht ihrer Freundin gegessen hatte.
Die 24-Jährige hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten bewiesen, dass sie eine echte Kämpfernatur ist. Bereits wenige Monate nach ihrer Geburt stellten die zuständigen Ärzte ein sogenanntes "Neuroblastom" bei der Frau fest, erklärte sie auf GoFundMe. Dieser bösartiger Tumor, welcher sich im Nervensystem ausbreitet, konnte jedoch erfolgreich entfernt werden.
Im Alter von elf Jahren erkrankte Trinity dann erneut: Dieses Mal an einem aggressiven Knochenkrebs. Doch auch diesen Rückfall überlebte die 24-Jährige. Im Februar dieses Jahres traf sich die junge Frau gemeinsam mit fünf Freundinnen. Dabei aß die Mädels-Gruppe einen "fermentierten Schwertfisch", erklärte Trinity gegenüber KPNX.
Doch bei der Zubereitung schien etwas schiefgelaufen zu ein. "Es hat furchtbar geschmeckt, ganz ehrlich", beichtete die 24-Jährige. Im Laufe des Tages folgten die ersten Symptome – doch diese zeigten sich nicht etwa durch starke Bauchschmerzen.
"Innerhalb von 24 Stunden war ich nicht mehr in der Lage, Wasser in größeren Mengen zu trinken", fuhr sie fort. Bald darauf konnte Trinity gar keine Flüssigkeiten mehr zu sich nehmen.
Rund zwölf Personen in den USA sterben jährlich an "Botulismus"
Nachdem Trinity mehrere medizinische Einrichtungen aufgesucht hatte, wurde sie schließlich im "St. Joseph’s Medical Center" in Arizona aufgenommen. Nach zahlreichen Untersuchungen stand endgültig fest, woran die 24-Jährige litt. Die junge Frau erkrankte infolge des Fisches an "Botulismus" – einer extrem gefährlichen Lebensmittelvergiftung.
"Es verursacht eine Lähmung der Muskulatur, insbesondere der Brustmuskulatur, die für die Atmung verantwortlich ist", erläuterte der Notfallmediziner Dr. Frank LoVecchio gegenüber dem Newsportal. Der Mediziner sagte zudem, dass rund zwölf Personen pro Jahr allein in den USA an Botulismus sterben.
Doch die 24-Jährige gibt nicht auf. "Trotz allem zeigt Trinity weiterhin dieselbe Stärke und Widerstandsfähigkeit, die ihr schon als Kind zweimal geholfen haben, den Krebs zu überleben", schrieb die Familie der Betroffen auf GoFundMe.
Die 24-Jährige kämpfe jeden Tag dafür, wieder vollständig gesund zu werden und das Unglück hinter sich zu lassen.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Loren Amatruda