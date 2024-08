Gefährliche Rettungsaktion: 14 Monate altes Kind in unterirdisches Rohr gefallen

Kansas (USA) - Einsatzkräfte im US -Bundesstaat Kansas waren mit einer gefährlichen Rettungsaktion konfrontiert. Ein 14 Monate altes Kleinkind war in ein unterirdisches Rohr gefallen.

Im US-Bundesstaat Kansas mussten Beamte ein 14 Monate altes Kind aus einem unterirdischen Rohr bergen. (Symbolbild) © jovannig/123RF

Der kleine Junge saß am oberen Ende eines Rohres fest, als Beamte des Moundridge Police Department (MPD) am vergangenen Sonntag an der Unfallstelle ankamen.

Das Kind soll neben dem Rohr gespielt haben, das einen Durchmesser von 30 Zentimetern und eine Tiefe von vier Metern hatte, als es plötzlich hineinfiel.

In einem Statement auf Facebook schilderten die Einsatzkräfte die Rettungsaktion, bei der vor allem die Kreativität von Polizist Ronnie Wagner hervorgehoben wurde.

Der Beamte hatte eine spezielle "Fang-Stange" aus PVC-Rohren und Seilen gebaut, die ihnen half, den Jungen leichter zu bergen.

Die Rettungsaktion stellte sich zunächst als äußerst kompliziert heraus, da von dem Kleinkind keine Kooperation zu erwarten war. "Er folgt den Anweisungen nicht. Es ist nicht wie bei einem Erwachsenen, wo wir sagen können: 'Hey, hebe deine Hände hoch'", so ein Sprecher des MPD.