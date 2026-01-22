Gefangen zwischen Felsen: Schwimmausflug endet für Touristengruppe dramatisch

Đắk Lắk (Vietnam) - Was als idyllischer Ausflug ans Meer geplant war, verwandelte sich für eine Gruppe Urlauber, darunter ein Deutscher, in der vietnamesischen Provinz Đắk Lắk zu einem Albtraum.

Polizeivideos zeigen, wie eine junge Frau aus der Felsspalte gezogen wird. © Facebook/Screenshot/Công an tỉnh Đắk Lắk

Wie die Polizei der Provinz Đắk Lắk berichtet, wollten die Amerikaner Eliza D. und William A., die Dänin Vilde D., der Deutsche Nicholas T. und der Vietnamese Hoang A. am Montag schwimmen gehen, als sie von hohen Wellen überrascht wurden.

Die starken Wellen rissen die Gruppe mit und schlossen sie in einer engen Felsspalte ein, aus der sie sich nicht mehr befreien konnten.

Rettungskräfte rückten umgehend aus, doch die erschwerten Bedingungen machten die Bergung sehr schwierig.