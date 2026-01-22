Gefangen zwischen Felsen: Schwimmausflug endet für Touristengruppe dramatisch
Đắk Lắk (Vietnam) - Was als idyllischer Ausflug ans Meer geplant war, verwandelte sich für eine Gruppe Urlauber, darunter ein Deutscher, in der vietnamesischen Provinz Đắk Lắk zu einem Albtraum.
Wie die Polizei der Provinz Đắk Lắk berichtet, wollten die Amerikaner Eliza D. und William A., die Dänin Vilde D., der Deutsche Nicholas T. und der Vietnamese Hoang A. am Montag schwimmen gehen, als sie von hohen Wellen überrascht wurden.
Die starken Wellen rissen die Gruppe mit und schlossen sie in einer engen Felsspalte ein, aus der sie sich nicht mehr befreien konnten.
Rettungskräfte rückten umgehend aus, doch die erschwerten Bedingungen machten die Bergung sehr schwierig.
Die Gruppe konnte gerettet werden
Nach fast zwei Stunden intensiver Rettungsarbeit gelang es den Einsatzkräften, alle fünf Personen ans Ufer zu bringen.
Polizeivideos zeigen die dramatischen Szenen der Rettung: Eine junge Frau wird aus der Felsspalte gezogen, während ein weiteres Opfer laut Berichten bewegungsunfähig auf einer Trage geborgen wird. Ein anderer trägt einen Verband am Kopf.
Alle wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Công an tỉnh Đắk Lắk