Größtes Batteriespeicher-Werk der Welt steht in Flammen

Unerbittlich wüten die Flammen. © Montage: X/California Fire Tracker

Es ist die weltweit größte Anlage ihrer Art. Nun steht das Batteriespeicherwerk Moss Landing an der kalifornischen Pazifik-Küste in Flammen.

Nach allem, was bekannt ist, brach das Feuer am Donnerstag gegen 15 Uhr (Ortszeit) in einer Halle für Lithium-Ionen-Akkus aus. Gegen 18.30 Uhr ordneten die Behörden die Evakuierung an, berichtet CNN. 1500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, sind nun in Notunterkünften untergebracht. Man könne nicht ausschließen, dass giftige Chemikalien austreten.

Videos zeigen, wie riesige Flammen und schwarze Wolken bedrohlich gen Himmel steigen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, versucht, dem Inferno Herr zu werden.

Derweil hat die Polizei einen Sperrkreis um die Anlage eingerichtet, Straßen sind weiträumig abgeriegelt. Meldungen über Verletzte oder Tote liegen nicht vor, das Personal konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

"Es gibt keine Möglichkeit, es zu beschönigen. Es ist eine Katastrophe", sagte ein hochrangiger Beamter zum Sender KSBW.

Es besteht kein Zusammenhang mit den verheerenden Großbränden von Los Angeles, die seit vergangener Woche wüten.