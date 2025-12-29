Helikopter krachen in Luft zusammen: Pilot kommt ums Leben

New Jersey (USA) - Im US-Bundesstaat New Jersey sind am Sonntag zwei Helikopter in der Luft zusammengestoßen und folglich abgestürzt. Ein Mensch kam dabei ums Leben, ein weiterer ist verletzt.

Nach dem Absturz liegen die Helikopter in Trümmern. © Uncredited/WPVI-TV/6ABC/AP/dpa

Wie CNN berichtet, sind die beiden Hubschrauber gegen 11.25 Uhr Ortszeit in der Nähe des Hammonton Municipal Airport, im Süden von New Jersey zusammengekracht und anschließend in ein Feld in Hammonton gestürzt.

Während des Unglücks waren nur die beiden Piloten an Bord. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlitt jedoch einer von ihnen einen Herzstillstand und kam ums Leben. Der andere Pilot kam schwer verletzt in eine Klinik, wie Sean Macri, Leiter der Feuerwehr von Hammonton erklärt.

Aufnahmen nach dem Zusammenstoß zeigen einen der völlig zerstörten Helikopter. Trümmerteile liegen auf dem Feld umher, die Rotorblätter sind nur noch schwer auszumachen. Auch Papier und Kleidung soll neben dem Wrack verstreut gewesen sein.

Feuerwehrleiter Macri erklärte, dass nur schwer zu erkennen gewesen sei, dass es sich überhaupt um einen Hubschrauber handelte. Einer von ihnen hätte nur noch ausgesehen, wie ein Haufen verbogenen Metalls, der in Flammen stand.