Tiefer Fall in Dresdner Freizeitzentrum: Kletterer stürzt aus sechs Metern Höhe zu Boden

Dresden - Ein Kletterer ist am Montagmittag im XXL Dresden in Dobritz abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Das Paar ist erfahrene Kletterer, doch wegen eines Anwendungsfehlers kam es zum Unglück. (Symbolbild) © 123RF/thesohailmart

Wie das XXL Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilt, war ein älteres, klettererfahrenes Paar am Montag gegen 12.30 Uhr in der Halle des Freizeitzentrums auf der Breitscheidstraße unterwegs, als es zu dem Unglück kam.

Das Paar nutzte dabei ein eigenes Sicherungsgerät, das sie zuvor noch nicht benutzt hatten und dessen Sicherheitsstandards nicht mehr aktuell waren.

Trotz eines sechsseitigen Belehrungsbogens, in dem beide unterschrieben, im Umgang mit dem Gerät erfahren zu sein und die Risiken zu kennen, kam es offenbar zu einem Anwendungsfehler.

Denn beim Ablassen stürzte der Mann aus rund sechs Metern Höhe plötzlich senkrecht ab.

Zunächst schlug er auf die Bodenmatte auf, fiel anschließend auf eine Steintreppe und zog sich schwere Rückenverletzungen zu, bestätigt die Feuerwehr Dresden.