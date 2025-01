Highfield-Riesenrad in Flammen: Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen

Von André Jahnke

Großpösna - Es war eine Katastrophe, die nur mit viel Glück keine Todesopfer gefordert hatte: Im Sommer geriet ein voll besetztes Riesenrad auf dem Highfield-Festival am Störmthaler See nahe Leipzig in Brand. Zwei Gondeln brennen komplett aus, 16 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch Monate. Derweil blicken die Veranstalter schon voraus.