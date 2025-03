Horror auf Luxus-Hochzeit! Braut bei Explosion verletzt

Bengaluru (Indien) - Schockmoment auf einer Hochzeit in Indien ! Die luxuriöse Feier eines frischvermählten Paares wurde plötzlich unterbrochen, als die Braut bei einer Explosion verletzt wurde.

In einem Video , das die Braut auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, sieht man, wie Vicky seine Frau für ein Bild hochhebt, während im Hintergrund Farbbomben gezündet werden.

In Bengaluru im Süden des Landes feierten sie mit ihren Gästen ein pompöses Fest, was bis ins kleinste Detail geplant war. Doch auch die beste Planung bewahrt einen leider nicht vor Unfällen!

Vicky und Piya, die mit ihrer kleinen Tochter in Kanada leben, hatten sich für ihre Trauung auf die ursprünglichen Wurzeln ihrer Familie besonnen und die Hochzeit nach Indien verlegt.

Die junge Braut erlitt bei dem Vorfall Verbrennungen am Rücken. Ihre Haare wurden durch die Explosion schlimm versengt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/viaparadise

Eine der bunten Kapseln hatte dann offenbar eine Fehlzündung und explodierte nicht hinter, sondern direkt am Rücken der geschockten Braut.

"Geplant war, diese wunderschönen Farbbomben im Hintergrund für ein spektakuläres Foto zu zünden, aber es funktionierte nicht richtig und sie traf uns", schrieb Piya in ihrem Beitrag.

Dort sieht man sie auch anschließend in einem Krankenhaus, in dem schlimme Verbrennungen an ihrem Rücken festgestellt wurde. Zudem versengte die Explosion auch ihre langen Haare.

Glück im Unglück: Piya berichtete, dass eigentlich auch ein Familienbild mit ihrer kleinen Tochter geplant war. Man will sich nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn das Kleinkind die defekte Farbbombe abbekommen hätte.

Ob die Feier nach dem Vorfall fortgesetzt werden konnte, ist nicht bekannt. Der Kanadierin scheint es laut Social Media mittlerweile aber wieder gutzugehen. Derzeit verbringt sie mit ihrer kleinen Familie die Flitterwochen am Meer.