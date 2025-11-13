Horror in der Arktis: Christopher (†) wollte Eisbären fotografieren und bezahlte mit seinem Leben

Brevoort Island (Nunavut/Kanada) - Auf einer abgelegenen Radarstation in Kanada ereignete sich eine fürchterliche Tragödie. Der 34-jährige Techniker Christopher Best wurde von wilden Eisbären angegriffen und tödlich verletzt. Der Hobbyfotograf soll versucht haben, ein Tier aus nächster Nähe zu fotografieren.

Eisbären gelten als unberechenbar. (Symbolbild) © OLIVIER MORIN / AFP

Die unberechenbare Natur der Arktis war seine große Leidenschaft, immer wieder zog es Christopher mit seiner Kamera dorthin. Doch sein letztes Fotomotiv kostete ihn das Leben.

Der tragische Vorfall passierte bereits am 8. August 2024, nahe der Radarbasis BAF-3 auf der entlegenen Arktis-Insel Brevoort Island, berichtet der Sender CTV. Doch erst jetzt fanden Christophers Hinterbliebene die Kraft, mit kanadischen Medien über das Geschehene zu sprechen.

Mutter Shelly Cox kann sich noch ganz genau erinnern, wie ihr geliebter Sohn das letzte Mal zu Hause anrief. Sie sollen sich keine Sorgen wegen der Eisbären machen, die er so gerne fotografiert und bei Facebook teilt, sagte Christopher zu seinem Stiefvater. "Sie sind ja nicht in unserer Nähe", sagte er und fügte hinzu, er wisse, was er tue.

Wenige Minuten später öffnete Christopher die schwere Tür - auf der ein Schild mit einer eindringlichen Eisbärenwarnung befestigt war - und ging ins Freie. Ein Wildtierbeobachter hatte den Naturfreund über einen Bären informiert, der sich in der Nähe der Radarstation aufhielt.