Zugunglück an Weltwunder: Lokführer tot, mehrere Touristen verletzt

Machu Picchu (Peru) - Tödliches Zugunglück an einem der sieben Weltwunder!

Bei dem Zugunglück in Peru verlor einer der Lokführer sein Leben. © X/@Minsa_Peru

Auf einer Eisenbahnstrecke zwischen der peruanischen Stadt Ollantaytambo und der weltberühmten Inka-Stätte Machu Picchu sind am Dienstagabend (Ortszeit) zwei Touristen-Züge frontal miteinander kollidiert.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, verlor einer der Lokführer infolge des Unfalls sein Leben.

Mehrere Touristen an Bord der Züge wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Ob auch Deutsche betroffen sind, war derweil noch unklar. Laut Staatsanwaltschaft müssen die Verletzten noch identifiziert werden.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums wurden die beiden verunglückten Zügen von unterschiedlichen Unternehmen - "PeruRail" und "Inca Rail" - betrieben. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.