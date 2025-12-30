Kugelbombe explodiert: Mitarbeiter von Pyrotechnikfirma schwer verletzt in Klinik

Frickingen - Nachdem ein Mitarbeiter einer Pyrotechnikfirma beim Vorbereiten eines Feuerwerks schwer verletzt worden ist, dauern die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Vorfalls weiter an.

Eine weitere Kugelbombe entzündete sich und setzte den Balkon eines Hauses in Brand. © Reinert/swd-medien/dpa

Am Vormittag nach dem Unglück seien Ermittler an der Lagerhalle, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

In der Nacht war ein 38-Jähriger durch die Explosion einer Kugelbombe schwer am Auge verletzt worden. Er habe mit dem Sprengkörper in einer Lagerhalle in Frickingen nördlich des Bodensees hantiert, so die Polizei.

Die Explosion der ersten Kugelbombe löste eine Kettenreaktion aus. Zunächst entflammte ein Karton, den Mitarbeiter der Firma ins Freie bringen und löschen konnten.

Dabei entzündete sich jedoch eine weitere Kugelbombe, deren Funke den Balkon eines Hauses in Brand setzte. Anwohner konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.