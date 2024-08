Hotel-Einsturz: Ein Toter, acht Menschen teils schwer verletzt

Kröv - Ein Hotel stürzte teilweise ein - ein Mensch starb, acht weitere Personen wurden teils schwer verletzt unter den Trümmern begraben. Das Unglück ereignete sich am gestrigen späten Dienstagabend gegen 23 Uhr in dem Mosel-Ort Kröv in Rheinland-Pfalz, es kam zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte.