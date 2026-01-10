Unfall führt fast zur Katastrophe in Autobahn-Tunnel: Laster lichterloh in Flammen

Sulzau (Österreich) - Da werden böse Erinnerungen wach: Am Freitagabend verunglückte im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn in Österreich ein Lastwagen und geriet in Brand. Der Fahrer wurde verletzt geborgen.

Der Lastwagen wurde durch das Feuer völlig zerstört. © Unbekannt/FEUERWEHREN BEZIRK PONGAU/APA/dpa

Der Unfall auf der A10 geschah gegen 18 Uhr, wie die Feuerwehr des Bezirks Pongau mitteilte. Demnach war der Fahrer des Sattelschleppers in Richtung Salzburg unterwegs, als er im Bereich des Tunneleingangs gegen die Fahrbahnbegrenzung krachte.

Infolgedessen kollidierte das Gespann mit der linken Seite des Portals. Der Laster samt Ladung, die aus leerem Verpackungsmaterial bestand, fing sofort Feuer und stand innerhalb weniger Minuten lichterloh in Flammen.

"Die Wucht des Unfalls führte dazu, dass die ins Rutschen geratene Ladung das Führerhaus von der Zugmaschine trennte und dieses stark deformiert wurde", so ein Sprecher.

Möglicherweise kam das dem Fahrer zugute, der sich selbstständig aus seinem Führerhaus befreien konnte. Er sei in den Tunnel geflüchtet, aber nach rund 50 Metern zusammengebrochen.

Glücklicherweise konnten die alarmierten Feuerwehrleute den Mann schnell ausfindig machen und aus dem Tunnel retten. Das Rote Kreuz versorgte ihn, zur Schwere seiner Verletzungen ist allerdings nichts bekannt.