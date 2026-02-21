Ihr letztes "Ja": Frau trägt geplantes Hochzeitskleid auf der Beerdigung ihres Verlobten

Chachoengsao (Thailand) - Das eigene Hochzeitskleid sollte doch den schönsten Tag des Lebens in Erinnerung rufen, oder etwa nicht? In Thailand entschied sich eine Frau, ihrem verstorbenen Mann auf eine ganz besondere Art und Weise Lebewohl zu sagen.

In Thailand tragen Frauen zu ihrer Hochzeit oft hochwertige Seidentücher mit diversen Perlen und Pailletten. (Symbolfoto) © 123RF/ warutcarpart

Wie das Medienportal AsiaOne berichtete, verstarb ihr Verlobter Thotsaphon Panya (†36) am 10. Februar bei einem Verkehrsunfall - weniger als zwei Wochen vor ihrer geplanten Hochzeit. Als der 36-Jährige gegen 20 Uhr (Ortszeit) mit dem Motorrad auf dem Heimweg war, geriet er gegen ein Seilbahnkabel. Dieses wickelte sich um seinen Hals und durchtrennte ein wichtiges Blutgefäß.

Vor seiner Einäscherung ehrten Thotsaphons Hinterbliebenen den Verunglückten mit einer thailändischen Trauerfeier in Chachoengsao (Thailand). Doch die Familie des 36-Jährigen entschied sich bewusst gegen melancholische Musik und schwarze Kleidung.

Im Gegenteil: Sie beteten gemeinsam vor seinem Sarg, trugen helle Gewänder und schmückten Thotsaphons weißen Schrein mit bunten Blumen, teilte die Plattform mit. Auf YouTube tauchte nun ein Video auf, das die Zeremonie festhält.

Die Verwandtschaft des verunglückten Motorradfahrers trauerte also nicht um ihn - stattdessen feierte sie Thotsaphons Leben. Auch seine Verlobte ehrte ihn ganz besonders, denn sie trug ihr geplantes Hochzeitskleid zu seiner Beerdigung.