Ihr Stich kann tödlich enden: Mann von giftiger Qualle attackiert

Australien - Ein junger Mann ist vergangene Woche beim Surfen nur knapp dem Tod entkommen: Der Australier wurde von einer Würfelqualle, einem der gefährlichsten Meerestiere der Welt, gestochen.

Beim Surfen wurde Guy von der Würfelqualle gestochen. © Facebook/Screenshot/Guy Rowles

Wie das Surfmagazin Stab berichtet, stürzte Guy Rowles von seinem Surfbrett, als er von der Würfelqualle gestochen wurde.

Ein Stich dieser Quallenart kann bereits nach fünf Minuten tödlich enden.

"Es fühlte sich an, als hätte mir jemand kochendes Öl über den Kopf gegossen", sagte er am Montag gegenüber dem Magazin.

Mit einem stark brennenden Arm, Engegefühl in der Brust und Krämpfen wurde er auf ein Boot gezogen. Von dort aus ging es in ein mehr als eine Stunde entferntes Krankenhaus.

"Ich sah meinen Vater an und dachte: 'Verdammt, Papa, werde ich sterben?'"

Sein Zustand verschlechterte sich weiter: "Ich zitterte, musste mich übergeben und spürte meine Beine kaum noch. [...] Ein paar Besatzungsmitglieder kamen zu Hilfe und sagten: 'Wir beten für dich.'"