Kurz vor Hochzeit: Ultramarathonläufer stirbt bei Rekordversuch

Schottland - Ein ehrgeiziger Rekordversuch auf dem 377 Kilometer langen Cape Wrath Trail in Schottland endete für einen Ultramarathonläufer (†35) tödlich.

David Parrish wurde am 11. April in einem abgelegenen Berggebiet tot aufgefunden. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/dparrish.runs

Wie BBC berichtete, hatte sich der Ultramarathonläufer David Parrish zum Ziel gesetzt, die schnellste Zeit eines Mannes auf der anspruchsvollen Strecke zu erzielen, die sich von Fort William bis in den hohen Norden Schottlands erstreckt.

Der Cape Wrath Trail gilt als eine der härtesten Ausdauerherausforderungen Großbritanniens und führt über rund 377 Kilometer durch abgelegene und oft unwegsame Landschaften - und wurde dem 35-jährigen Ultramarathonläufer offenbar zum Verhängnis.

Denn am 11. April wurde David in einem abgelegenen Berggebiet von Kintail tot aufgefunden - nur wenige Wochen vor seiner Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin Jade Lau.

Das Paar befand sich zu diesem Zeitpunkt in den letzten Vorbereitungen für die Hochzeit.