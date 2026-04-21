Schrecklicher Fund: Vermisste Influencerin nach Triathlon-Event tot entdeckt
Texas - Eine brasilianische Influencerin (†38) ist während eines Triathlon-Events in Texas zunächst spurlos verschwunden und später tot aufgefunden worden.
Wie New York Post berichtet, ist die Influencerin und Ausdauersportlerin Mara Flavia Araujo am Samstag während eines Ironman-Wettkampfs im US-Bundesstaat Texas ums Leben gekommen.
Die rund 3,9 Kilometer lange Schwimmstrecke des Rennens wurde der Sportlerin offenbar zum Verhängnis.
Nur wenige Stunden nach dem Start wurde Araujo am Grund des "Lake Woodlands" entdeckt, nachdem ihr Verschwinden während des Wettkampfs bemerkt worden war.
Laut Angaben des Feuerwehrchefs befand sich die Sportlerin in etwa drei Metern Tiefe auf dem Seegrund. "Das Taucherteam barg die Frau gegen 9.37 Uhr und brachte sie ans Ufer, wo sie noch am Fundort für tot erklärt wurde", hieß es.
Einsatzkräfte konnten nichts mehr für sie tun.
Polizei ermittelt zu den Umständen des Todes der Brasilianerin Mara Flavia Araujo
Kurz vor ihrem Tod hatte Araujo noch ein Foto von sich am Pool mit ihren Instagram-Followern geteilt.
Die Sportlerin galt als sehr engagiert und ließ ihre Fans regelmäßig an ihren Trainingsfortschritten und Wettkampfvorbereitungen teilhaben.
Der Tod der Influencerin wurde später von ihrer Schwester bestätigt. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.
Ein Freund der Sportlerin, Luis Taveira, vermutet, dass gesundheitliche Probleme zu ihrem Tod beigetragen haben könnten. Er berichtete, dass sie bereits vor der Reise krank gewesen sei und sich nicht gut gefühlt habe. Gemeinsam mit seiner Frau habe er ihr daher geraten, nicht anzutreten, da sie geschwächt gewirkt habe.
Laut Luis sei sie zuvor an einer Grippe erkrankt gewesen, was ihren körperlichen Zustand möglicherweise beeinträchtigt habe.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/maraflavia