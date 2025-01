Todesdrama in der Beauty-Klinik: Influencerin (†29) stirbt auf OP-Tisch

Asli Fernández (†29) starb bei einem missglückten Beauty-Eingriff. © Montage: Facebook/Asli Fernandez

Nägel waren ihre Leidenschaft. 100.000 Menschen folgten Asli Nails (bürgerlich Asli Fernández) auf TikTok. Nun starb die zweifache Mutter auf dem OP-Tisch einer Schönheitsklinik in Tijuana (Mexiko).

Nach dem Tod der beliebten Influencerin ist der Schock bei Familie, Freunden und Followern groß. Nach allem, was bekannt ist, wollte sich die 29-Jährige einem "Mommy Makeover" unterziehen, berichtet El Mundo - einer Reihe kleinerer Eingriffe: Bruststraffung, Fettabsaugung an Oberschenkeln und Bauch.

Doch es kam zu Komplikationen. Plötzlich stürmten Notärzte in den OP-Saal. Asli starb an einer Thrombose - einem lebensgefährlichen Blutgerinnsel.

Für Ehemann Christian Carreón brach mit dem Tod seiner geliebten Frau eine Welt zusammen. Es fiel ihm sichtbar schwer, die Tränen zurückzuhalten, als er die schreckliche Nachricht am vergangenen Freitag bei Facebook mitteilte. "Am 6. Januar starb meine Frau an den Folgen einer Schönheitsoperation", sagte der gebrochene Mann an die Follower gewandt.

Asli sei nicht krank gewesen, habe keine Drogen genommen, auch die obligatorische Untersuchung vor dem Eingriff habe keine Auffälligkeiten ergeben, sagte der Hinterbliebene. Es ist für ihn nur schwer zu ertragen, dass seine geliebte Frau in ihren letzten Stunden ganz alleine war.

Doch das Personal habe darauf bestanden, dass Asli alleine ins Krankenhaus geht. Er durfte sie nicht begleiten.