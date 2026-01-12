Karibik-Urlaub endet tödlich: Frau wird Arm im Meer abgerissen

Eine Frau wollte den Karibiktraum genießen – doch eine Gefahr im Meer wurde ihr zum Verhängnis.

Von Isabel Klemt

Charlotte Amalie (USA) - Eine Frau (†56) wollte in der Karibik einen Traumurlaub verbringen. Doch neben weißen Sandstränden und türkisblauem Wasser lauerte eine Gefahr im Meer, die ihr schließlich zum Verhängnis wurde.

Arlene Lillis schwamm im Meer, als das Unglück geschah. (Symbolbild) © 123RF/irvanuddin Wie NBC News berichtete, wurde die 56-jährige US-Amerikanerin Arlene Lillis am Donnerstag beim Schwimmen am Dorsch Beach auf St. Croix von einem Hai attackiert und erlag später ihren schweren Verletzungen. Augenzeugen berichteten von verzweifelten Schreien aus dem Wasser. Unter ihnen war auch der Krankenpfleger und ehemalige Rettungsschwimmer Christopher Carroll, der sofort reagierte und ins Meer hinausschwamm. Gegenüber der amerikanischen Nachrichtenplattform schilderte er später, dass er bereits aus einiger Entfernung große Mengen Blut im Wasser gesehen habe. Unglück Mann stürzt an der Ostsee 20 Meter in die Tiefe: Spektakuläre Rettung! In diesem Moment sei ihm klar geworden, dass es sich um einen Haiangriff handeln müsse.

Arlene war nach dem Angriff noch bei Bewusstsein

Welche Haiart für den Angriff verantwortlich war, ist bislang nicht geklärt. (Symbolbild) © 123RF/divepics Als er die Frau erreichte, sei sie in einer Blutlache getrieben. Nach seinen Angaben war ihr linker Arm unterhalb des Ellenbogens abgebissen, ein Teil des Oberarmknochens ragte heraus. Trotz der massiven Verletzungen soll Arlene Lillis zunächst noch bei Bewusstsein gewesen sein. Der Helfer brachte sie so schnell wie möglich zurück an den Strand - in Angst, der Hai könne erneut angreifen.

Während des Rückwegs habe die Frau geäußert, dass sie sterben werde. Unglück Nach tödlichem Feuer in Crans-Montana: Bar-Betreiber festgenommen Christopher Carroll versuchte nach eigenen Angaben noch, sie zu beruhigen und ihr Hoffnung zu machen. "Ich habe immer wieder versucht, sie zu beruhigen und ihr zu versichern, dass sie nicht allein ist, dass man ihr helfen und sie ins Krankenhaus bringen würde", sagte er im Interview mit NBC News.

Arlene Lillis konnte nicht gerettet werden