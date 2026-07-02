Kind (11) rast mit Lieferwagen in Pilgergruppe: Acht Mönche tot
Mukdahan (Thailand) - Mit dem Lastwagen seiner Eltern begab sich ein 11-jähriger Junge aus Thailand auf eine Wahnsinnsfahrt, die in einem tödlichen Unfall endete. Bei dem Crash starben acht Menschen, weitere 18 liegen verletzt in einem Krankenhaus.
Laut einem Bericht der "Bangkok Post", ereignete sich das schreckliche Unglück am heutigen Donnerstag in der Provinz Mukdahan im Nordosten des Landes gegen 11.55 Uhr (Ortszeit).
Eine Pilgergruppe, bestehend aus 34 Mönchen, war zu jenem Zeitpunkt zu Fuß an der Straße unterwegs. Kurz vor dem fatalen Crash aßen sie noch gemeinsam, doch das Unheil war bereits unterwegs zu ihnen.
Ein 11-jähriger Junge entwendete heimlich den Pick-up-Truck seiner Familie und fuhr mit ihm davon. Als das Kind den Weg der Mönche kreuzte, kam es zum Zusammenstoß.
Fünf Mönche waren sofort tot, drei weitere erlagen kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen. 18 von ihnen wurden verletzt, 13 so schwer, dass die Zahl der Toten in den nächsten Stunden noch steigen könnte.
Das Auto war nach dem Crash nicht mehr fahrtauglich, sodass die Polizei leichtes Spiel hatte und den Jungen in Gewahrsam nehmen konnte.
Das sind Bilder von dem schrecklichen Unfall
Junge gilt als eingeschränkt
Die Ordnungshüter verhafteten den 11-Jährigen und brachten ihn zur Befragung auf die nächstgelegene Polizeiwache.
Die Polizei gibt an, dass es sich bei dem Jungen um ein Kind mit "besonderen Bedürfnissen" handelt. Um welche Art von Einschränkung es sich genau handelt, ist jedoch nicht bekannt.
Titelfoto: 123/nitinut380