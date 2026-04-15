Kleiner Junge trauert am Sarg seiner geliebten "Mama": Was er dann fleht, bricht allen Herzen
El Rosario de La Paz (El Salvador) - Diese Aufnahmen aus El Salvador sind nur schwer zu ertragen: Während einer Trauerfeier reißt sich ein kleiner Junge plötzlich los und läuft nach vorn zum Sarg. Dort aufgebahrt liegt seine geliebte Tante. Was er dann fleht, geht unter die Haut.
Im Video, was in der Stadt El Rosario de La Paz aufgenommen wurde, sieht man das etwa drei Jahre alte Kind in Flip-Flops am offenen Sarg stehen und sein Ohr an das Holz der Totenkiste legen. Immer wieder ruft er verzweifelt nach "Mama", wie der Junge seine Tante stets nannte.
Der Kleine kann ganz offensichtlich nur schwer von seiner "Mama" Abschied nehmen. Sanft klopft er im Clip gegen den Sarg, doch er wartet vergeblich auf eine Reaktion. Daraufhin meint er: "Nein, nein, sie sagt nichts."
Anschließend fleht er seine Tante noch herzzerreißend an: "Wach auf!"
Die Frau namens Yakelin soll laut Need To Know vor ihrem Tod an einer schweren Krankheit gelitten haben. Ein Foto auf dem TikTok-Profil ihrer Schwester Yami Cazun, die die eigentliche Mutter des Jungen ist, zeigt die Salvadorianerin verkabelt im Patientenbett eines Krankenhauses sitzen.
Was genau der Mutter zweier Töchter widerfahren ist, wurde nicht veröffentlicht.
Junge trauert um verstorbene Tante und geht auf TikTok viral
Die Aufnahme der Beerdigung berührte im Internet Tausende Nutzer. Alleine auf TikTok wurde der Clip mehr als acht Millionen Mal angeklickt.
Während einige Medien fälschlicherweise berichteten, dass der Kleine um seine Mutter trauert, klärt die Nachbarin der Familie im Kommentarbereich die Zuschauer auf: "Sie ist die verstorbene Tante. Seine Mutter hat ihn gefilmt. Der Junge nannte sie 'Mama', weil sie zusammen wohnten."
Später bestätigt auch Yami, dass es sich bei der Toten um ihre kleine Schwester handelt.
"Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit ihm die Liebe seiner 'Mama' nicht fehlt, auch wenn ich weiß, dass ich diese Leere niemals füllen kann. 😞", schreibt sie untröstlich.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/yami.cazun