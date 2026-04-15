Kleiner Junge trauert am Sarg seiner geliebten "Mama": Was er dann fleht, bricht allen Herzen

El Rosario de La Paz (El Salvador) - Diese Aufnahmen aus El Salvador sind nur schwer zu ertragen: Während einer Trauerfeier reißt sich ein kleiner Junge plötzlich los und läuft nach vorn zum Sarg. Dort aufgebahrt liegt seine geliebte Tante. Was er dann fleht, geht unter die Haut.

Der kleine Junge flehte am geschlossenen Sarg seiner Tante, die er "Mama" nannte: "Wach auf!" © Bildmontage/Screenshot/TikTok/yami.cazun

Im Video, was in der Stadt El Rosario de La Paz aufgenommen wurde, sieht man das etwa drei Jahre alte Kind in Flip-Flops am offenen Sarg stehen und sein Ohr an das Holz der Totenkiste legen. Immer wieder ruft er verzweifelt nach "Mama", wie der Junge seine Tante stets nannte.

Der Kleine kann ganz offensichtlich nur schwer von seiner "Mama" Abschied nehmen. Sanft klopft er im Clip gegen den Sarg, doch er wartet vergeblich auf eine Reaktion. Daraufhin meint er: "Nein, nein, sie sagt nichts."

Anschließend fleht er seine Tante noch herzzerreißend an: "Wach auf!"

Die Frau namens Yakelin soll laut Need To Know vor ihrem Tod an einer schweren Krankheit gelitten haben. Ein Foto auf dem TikTok-Profil ihrer Schwester Yami Cazun, die die eigentliche Mutter des Jungen ist, zeigt die Salvadorianerin verkabelt im Patientenbett eines Krankenhauses sitzen.

Was genau der Mutter zweier Töchter widerfahren ist, wurde nicht veröffentlicht.