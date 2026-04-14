Gefangen in 300 Metern Tiefe: Minenarbeiter nach knapp zwei Wochen aus eingestürztem Bergwerk gerettet

Sinaloa (Mexiko) - Fast zwei Wochen nach dem Einsturz eines Goldbergwerks in Mexiko konnte ein Arbeiter lebend gerettet werden. Der 42-Jährige war in rund 300 Metern Tiefe verschüttet worden, stand hüfthoch im Wasser.

Francisco Zapata Nájera (42) wurde nach fast zwei Wochen in 300 Metern Tiefe aus einem Bergwerk gerettet. © Screenshot/X/@EJTO_FAM_GN

Am 25. März kollabierte ein Absetzbecken für Bergbauabfälle, woraufhin Teile der Mine in Sinaloa im Norden des Landes geflutet wurden. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich 25 Bergarbeiter im Bergwerk. 21 von ihnen konnten sich selbstständig befreien, der Rest blieb unter Tage eingeschlossen.

Das Rettungsteam konnte einen Minenarbeiter nach fünf Tagen retten, ein anderer starb bei dem Unglück. Vom 42-jährigen Francisco Zapata Nájera fehlte zunächst jede Spur.

Nach über 300 Stunden wurden die Einsatzkräfte laut BBC auf ein blinkendes Licht aufmerksam, das von Franciscos Taschenlampe stammte, die er ein- und ausschaltete.

Als die Taucher endlich zum Bergmann durchdringen konnten, stand dieser hüfthoch in einem der überfluteten Tunnel.

"Das Licht hat uns sehr geholfen. Es hat uns den Weg gewiesen", hört man die Taucher im Video der Rettung sagen. Nach seiner Entdeckung konnte man den 42-Jährigen nicht direkt bergen, da das Wasser noch zu hoch stand.

Nachdem man ihm Trinkwasser, Konserven und Energieriegel dagelassen hatte, musste er noch mehr als 20 Stunden in der Dunkelheit ausharren.