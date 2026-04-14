Während er in ihrem Bett schlief: Familienhund tötet 19-Jährige

Essex (Großbritannien) - In der englischen Grafschaft Essex wurde eine 19-Jährige am Freitagabend durch den Familienhund tödlich verletzt.

Die Polizei in Essex ermittelt, wie es zu dem tödlichen Vorfall kommen konnte. © Facebook/Screenshot/Essex Police﻿

Wie Daily Mail berichtet, wurde Jamie-Lea Biscoe gegen 22.45 Uhr von einem Haustier, das in ihrem Bett schlief, schwer verletzt.

Einsatzkräfte eilten zur Adresse, doch für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch vor Ort an ihren Verletzungen.

Laut der Essex Police wurde das Tier daraufhin beschlagnahmt.

Ein 37-jähriger Mann wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen - er ist offenbar der Hundehalter.