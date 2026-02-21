Deutscher kollidiert mit Räumfahrzeug: Vater und Tochter stürzen 30 Meter in Schlucht

Sölden (Österreich) - Am Donnerstagnachmittag ist in der österreichischen Gemeinde Sölden ein deutscher Autofahrer mit einem Räumfahrzeug kollidiert, woraufhin er den Hang hinabstürzte.

Das Fahrzeug der Deutschen stürzte rund 30 Meter in die Tiefe. © Facebook/Screenshot/Bergrettung Sölden

Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet, war der 52-jährige Deutsche am Donnerstag gegen 16.30 Uhr mit seiner 17-jährigen Tochter bergabwärts unterwegs, als ihm ein 43-jähriger Österreicher mit seinem Räumungsfahrzeug in einer Linkskurve entgegenkam.

Die Straße war zu diesem Zeitpunkt schneebedeckt und ein Verkehrszeichen wies auf Schneekettenpflicht sowie auf die Präsenz von Räumfahrzeugen hin.

Der Schneepflug versuchte noch auszuweichen, doch der Deutsche geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, streifte mit der Beifahrerseite das Räumfahrzeug und stürzte anschließend etwa 30 Meter durch steiles Gelände ab. Er war ohne Schneeketten unterwegs.