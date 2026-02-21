Winterurlaub endet tödlich: Deutscher Baron stirbt, Sohn gerettet

Parsonz - Es sollte ein unbeschwerter Skitag werden, doch der Ausflug von Vater und Sohn im Schweizer Kanton Graubünden verwandelte sich am Dienstag in eine Tragödie .

Eine groß angelegte Suchaktion wurde gestartet, die nach dem Vater-Sohn-Gespann auf dem Berg suchte. © Kantonspolizei Graubünden

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, waren Baron Felix zu Knyphausen (†49) und sein 15-jähriger Sohn aus Dortmund am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr abseits der markierten Pisten in der Nähe des Skilifts Laritg unterwegs, als sich plötzlich eine Lawine löste.

Nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden wurden beide vollständig von den Schneemassen verschüttet. Andere Wintersportler, die den Unfall mit ansehen mussten, alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Daraufhin wurde eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion gestartet.

Zwei Helikopter, Mitarbeitende des SOS-Dienstes der Bergbahnen, Bergretter des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) sowie weitere Helfer beteiligten sich an der Suche nach dem Vater-Sohn-Gespann.