22.06.2023 17:46 Kran setzt sich plötzlich in Bewegung: Zwei Arbeiter verletzt - einer davon schwer!

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwoch in der Schwerborner Straße in Erfurt gekommen. Zwei Arbeiter wurden verletzt, ein 66-Jähriger schwer.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Zu einem Unglück ist es am Mittwoch in Erfurt gekommen. Dabei ist ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Der 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich auf einem Firmengelände in der Schwerborner Straße ein Arbeitsunfall. Den Angaben nach waren zwei Arbeiter im Alter von 35 und 66 Jahren auf einer Plattform beschäftigt, als der ältere der beiden versehentlich über ein Bedienteil einen Kran in Bewegung setzte. Dadurch sei die Plattform von mehreren Stützen gerutscht. Während der 35-Jährige, der auf den Boden sprang, sich glücklicherweise nur leicht verletzte, erlitt der 66-Jährige aufgrund eines Sturzes schwere Verletzungen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

