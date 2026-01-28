Plötzlicher Tod über den Wolken: Tochter schläft auf Schulter der Mutter ein

Es sollte ein unvergesslicher Mutter-Tochter-Trip nach Großbritannien werden - doch plötzlich nahm die Reise an Bord des Flugzeugs ein tragisches Ende.

Von Isabel Klemt

USA/Großbritannien - Es sollte ein unvergesslicher Mutter-Tochter-Trip nach Großbritannien werden - doch plötzlich nahm die Reise an Bord des Flugzeugs ein tragisches Ende.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen an Bord des Flugzeugs konnte Rachel (†44) nicht wiederbelebt werden. (Symbolbild) © 123RF/dmitrimaruta Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, war die US-Amerikanerin Rachel Green (†44) gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Weg von Minneapolis (USA) nach London, um für ein Buch über Eleonore von Aquitanien (ehemalige Königin von Frankreich und England) zu recherchieren. Während des rund siebeneinhalbstündigen Fluges schlief Green auf der Schulter ihrer Mutter ein. Als ihre Mutter dann vergeblich versuchte, sie zu wecken, alarmierte sie die Kabinenbesatzung. Auch diese konnte keine Reaktion feststellen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch medizinisches Fachpersonal am Bord blieben alle Versuche erfolglos. Rachel Green verstarb während des Fluges.

In Rachels Blut wurde eine Vielzahl verschreibungspflichtiger Medikamente festgestellt