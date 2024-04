Krokodile, Riesenschlangen, Schildkröte, ... Mehr als 200 Tiere sterben bei Zoobrand!

Jewpatorija (Ukraine) - Mehr als 200 exotische Tiere sind nach Medienangaben bei einem Brand in einem Zoo auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in einem Zoo auf der Halbinsel Krim kamen mehr als 200 exotische Tiere ums Leben. © Bildmontage: Russian Ministry of Emergency Situations//X/LXSummer1

"Der Hauptgrund für die Tragödie liegt in der späten Entdeckung des Brandes", teilte ein Sprecher des örtlichen Zivilschutzes dem Internetportal RBK am heutigen Dienstag mit.

Bei der Ankunft der Feuerwehr habe bereits das ganze fünfstöckige Gebäude, in dem der tropische Tierpark untergebracht gewesen sei, in Flammen gestanden. Wegen des hölzernen Daches und des Strohs in den Gehegen habe der Brand schnell um sich greifen können.

Der Notruf ging demnach kurz nach halb drei Uhr morgens ein. Die Brandfläche betrug mehr als 600 Quadratmeter.