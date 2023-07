Mädchen (†1) ertrinkt im Pool: Ermittlungen gegen Opa wegen fahrlässiger Tötung

Kenner (Louisiana, USA) - Nevaeh Fugate (†1) und ihre Schwester (4) spielten zu Hause in der Nähe eines Planschbeckens, als das schreckliche Unglück passierte: Das einjährige Mädchen fiel in den Pool und ertrank auf schreckliche Weise.

Die kleine Nevaeh (†1) ertrank im Pool. © Screenshot/GoFundMe

Das tragische Ereignis sei vergangenen Donnerstagnachmittag passiert, berichtete der US-amerikanische Nachrichtensender "Fox 8".

Die Polizei erhielt einen Anruf, in dem geschildert wurde, dass eine Einjährige in einem Planschbecken in der Kleinstadt Kenner ertrunken sei. Das Wasser in dem kleinen Pool sei nur etwa 25 Zentimeter hoch gewesen, erzählte Michael Cunningham, ein Sprecher der örtlichen Polizeibehörde.

Als die Beamten und ein Krankenwagen am Ort des Geschehens eintrafen, war das Kleinkind bereits bewusstlos, hatte aber noch gelebt. Es verstarb später in einem Krankenhaus.





Mutter Sandra Fugate kann es immer noch nicht fassen, dass ihre Kleinste tot ist. Die Mutter von vier Kindern konnte an dem Tag nicht selbst auf die beiden Kleinsten aufpassen und hatte deshalb ihren Vater darum gebeten.