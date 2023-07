Mann (†20) erfährt Geschlecht seines ungeborenen Babys und stirbt

Newcastle upon Tyne - Kurz nachdem er das Geschlecht seines ungeborenen Kindes erfahren hatte, starb ein 20-jähriger Brite. Ende des Jahres wäre er zum ersten Mal Vater geworden.

Benn Cann aus Großbritannien starb im Alter von 20 Jahren. © Screenshot/GoFundMe/In loving memory of Ben Cann

Ben Cann und seine Freundin Even Campbell feierten Anfang Juli noch ausgelassen mit Familie und Freunden eine Gender-Reveal-Party - ahnungslos, welches schreckliche Unglück kurz darauf passieren sollte.

Am 2. Juli erfuhr das Paar, dass es ein Mädchen erwartete, was im Dezember das Licht der Welt erblicken sollte. Ben und Even ließen dafür Luftballons platzen, die mit rosafarbenen Konfetti gefüllt waren, welches auf das Geschlecht des ungeborenen Kindes hinwies.

"Als er den Ballon platzen ließ und herausfand, dass er ein Mädchen erwartete, war er außer sich vor Freude", erinnert sich Bens Mutter, Judith Cann.

Nur 30 Minuten nach dem emotionalen Moment wurde der 20-Jährige auf dem Northumbrian Way in Killingworth in einen Autounfall verwickelt. Bei dem Crash stieß er mit einem anderen Fahrzeug zusammen.