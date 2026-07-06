Mann überschlägt sich mit Auto und verblutet beinah: Was dann geschieht, treibt Tränen in die Augen

Grimes County (Texas) - Es klingt wie die Szene eines Actionfilms: Der 23-jährige Familienvater Zach Seaback war gerade im US -Bundesstaat Texas unterwegs, als es plötzlich zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Sein Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Zeugen eilten dem Schwerverletzten zu Hilfe und retteten ihm so das Leben.

Bei einem schweren Unfall im US-Bundesstaat Texas erlitt Zach Seaback (23) eine tiefe Platzwunde. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Reality Molina

"Ich schaute hoch und sah einen Sattelzug und versuchte auszuweichen. Dabei streifte ich seinen Reifen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau passiert ist. Und dann überschlug ich mich", berichtete Zach dem Newsportal KBTX 3. Der Unfall ereignete sich vor rund zwei Wochen auf dem Highway 6 in Brazos County.

An den dramatischen Vorfall selbst und die Sekunden vor dem Aufprall könne sich der 23-Jährige nur sehr schwer erinnern. Der Grund: Er erlitt infolge des Crashs eine "heftige Gehirnerschütterung". Als Zach wieder zu Bewusstsein kam, lag sein Auto auf dem Dach und glich einem einzigen Wrack.

Kurz darauf geriet der Familienvater in Panik. "Ich wusste nicht, ob ich auf der Autobahn war oder nicht. Deshalb hatte ich Angst, dass ein Auto von hinten kommt und mich wieder rammt". Er versuchte, sich aus dem Fahrzeug zu winden, und blickte kurz darauf in die Augen seiner Lebensretter.

"Ich kroch zum Heck des Wagens, und diese tollen Leute warteten schon auf mich und haben sich in dieser Situation wirklich gut um mich gekümmert". Bis zum Eintreffen der Sanitäter wichen die Passanten dem Mann nicht von der Seite.

"Ich wusste nicht, was mit mir los war, ich wusste nur, dass überall Blut war. Und alle haben versucht, mich zu beruhigen. … Ich habe immer wieder gesagt: 'Mein Kopf tut weh, mein Kopf tut weh'. Und sie haben mir immer wieder gesagt, dass alles wieder gut wird."