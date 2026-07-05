Party-Drama in Essen: Mann stirbt nach Massenschlägerei mit Stichwaffen, Verdächtiger festgenommen

Essen - Im Zentrum der Stadt Essen lieferten sich mehrere Feiernde auf der Girardetstraße am Sonntag gegen 2.25 Uhr eine brutale Auseinandersetzung. Infolge der Massenschlägerei verlor ein Sicherheitsbeamter (†55) sein Leben, drei weitere Personen wurden durch Stichwaffen verletzt. Nun wurde ein Tatverdächtiger (46) festgenommen

Als die Polizei am Ort des Geschehens eingetroffen war, zeigte sich ein Bild der Verwüstung. (Symbolfoto) © Fotoreport-DB/dpa

Wie die zuständige Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, feierten rund 150 Personen zusammen in einem gemieteten Raum, bevor die Situation eskalierte. Mehrere Feierwütige sollen sich vor dem Girardethaus versammelt und gegenseitig angegriffen haben.

Der Sicherheitsbeamte einer Eventlocation habe versucht, die Schlägerei zu schlichten, und sei kurz darauf ohnmächtig geworden - er selbst soll bei dem Streit nicht involviert gewesen sein. Einige Partygäste und Beamte versuchten, den 55-Jährigen zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg.

Die Behörden bestätigten, dass bei der Auseinandersetzung Stichwaffen zum Einsatz kamen. Ein Mann (46) habe demnach drei beteiligte Partygäste im Alter zwischen 40 und 48 Jahren mit einem Messer schwer verletzt. Seine Opfer kamen umgehend in Krankenhäuser.

Die Polizei stellte nach Angaben der Agentur die Tatwaffe sicher und nahm den 46-Jährigen in Gewahrsam. Am Sonntag wurde er dem Haftrichter vorgeführt.